Директор Львівського бронетанкового заводу, який підозрюється в розтраті коштів, звільнений

В ДК "Укроборонпром" зазначають, що згідно з умовами контракту, укладеного з Тимківим, він відповідає за якісне виконання замовлень, тому недотримання цього є підставою для дострокового розірвання трудових відносин.

Директора ДП "Львівський бронетанковий завод" Романа Тимківа, який підозрюється у розтраті коштів під час закупівлі двигунів для потреб Збройних сил України, звільнили з посади.

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На сайті державного концерну "Укроборонпром" повідомлено, що сьогодні відповідний наказ підписано генеральним директором ДК "Укроборонпром" Павлом Букіним.

В повідомленні сказано, що «Романом Тимківим під час керівництва підприємством були допущені неефективні рішення, які призвели до несвоєчасного ремонту військової техніки. У зв‘язку з цим, ДП "Львівський бронетанковий завод" рішенням суду зобов’язано сплатити на користь замовника штрафні санкції».

При цьому зазначається, що згідно з умовами контракту, укладеного з Тимківим як керівником підприємства, він відповідає за якісне виконання замовлень, а недотримання цього є підставою для дострокового розірвання трудових відносин.

«Зазначимо, що влітку 2017 року Роман Тимків на підставі ухвали слідчого судді був відсторонений від виконання обов’язків директора Львівського бронетанкового заводу, що, відповідно до норм законодавства, унеможливило його звільнення до закінчення терміну дії відсторонення», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів під час закупівлі двигунів для потреб Збройних сил України, фігурантом якого є Тимків.

Так, під час розслідування встановлено, що Львівський бронетанковий завод виграв конкурсні торги на поставку Центральному бронетанковому управлінню Збройних сил України (ЦБТУ ЗСУ) нових двигунів В-46-6. За документами, «ЛБТЗ» придбав у ТОВ «Булет Лайн» і поставив ЦБТУ ЗСУ 40 двигунів.

За даними слідства докази свідчать про те, що насправді двигуни, які надійшли на завод були не новими, а такими, що були у використанні.

За вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідні посади та з конфіскацією майна.

Розслідування вказаних фактів детективами Національного антикорупційного бюро України тривало з листопада 2016 року.