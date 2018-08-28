Експерт назвав нові потужні українські ракети "дуже хорошим геополітичним сигналом"

Екс-заступник гендиректора «Укроборонпрому» зазначив, що нові ракети дозволять Україні конкурувати на ринку озброєнь з низкою країн, зокрема з РФ.

Розроблені в Україні крилата ракета "Нептун" і балістична ракета "Сапсан" продемонстрували світові, що українська держава має потужну зброю стримування.

Про це заявив старший науковий співробітник The Potomac Foundation і екс-заступник гендиректора «Укроборонпрому» із зовнішньоекономічної діяльності Денис Гурак, передає "Обозреватель".

За його словами, розробка ракет стала не тільки технологічним, але і великим геополітичним успіхом України.

Коментуючи випробування крилатої ракети "Нептун", експерт зазначив: "Ця ракета - досить великий успіх. Вона може стріляти до 280 км, але це не технологічне обмеження, а юридичне. Є режим контролю за ракетними технологіями. Незважаючи на те, що у нас потенційно є технології, щоб зробити крилату ракету, яка може і на тисячу кілометрів полетіти, експортувати ракети з технологією більш ніж на 280 км ми не можемо".

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За словами Гурака, випробування Україною таких ракет - "дуже хороший геополітичний сигнал".

"Наша проблема в міжнародній політиці - ми не суб'єкт. Не було державної політики, яка б використовувала наші сильні сторони - такі як виробництво зброї... Цей сигнал для Заходу позитивний не з тієї точки зору, що ми можемо себе захистити, а з технологічно-індустріальної - що ми розвинена країна, а не країна третього світу", - пояснив він.

Також Гурак підтвердив, що Україна може створювати і потужніші ракети.

"Вона майже створена, називається "Грім" або "Сапсан". Це балістична ракета, нею ефективніше на довгі дистанції стріляти... Вона буде падати, і її головка буде розпадатися на велику кількість уламків, які зможуть вражати велику територію. Якщо ми говоримо про серйозну зброю стримування... у нас ці можливості є. Це не суперсекрет", - розповів він.

Експерт зазначив, що нові ракети дозволять Україні конкурувати на ринку озброєнь з низкою країн, зокрема з РФ.

"Це в рази дешевше, ніж будь-які аналоги, зокрема і російські. Росія на тих ринках, де вона продає, монополіст. Ми можемо продавати на весь світ, у нас немає жодних обмежень, треба лише дотримуватися міжнародного законодавства... Для нас ринки відкриті, і ми можемо непогано конкурувати", - зазначив він.