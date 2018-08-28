"Укрнафта" збільшила видобуток газу до 3,1 мільйона кубів

Компанія прогнозує видобуток газу в 2018 році на рівні 1,054 мільярда кубів.

Найбільша нафтовидобувна компанія України "Укрнафта" збільшила середньодобовий видобуток природного газу на початку другого півріччя 2018 року з 2,9 мільйона кубометрів до 3,1 мільйона кубометрів, повідомляє прес-служба компанії.

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"З початку року та в липні 2018 цей показник становив 2,9 мільйона кубометрів, а вже в серпні (з 1 по 26) – 3,1 мільйона кубометрів. Цього результату вдалося досягти в умовах обмежених інвестицій в рамках існуючого фонду свердловин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зростання видобутку досягається завдяки роботі з діючими перспективними свердловинами.

Зокрема, на початку року компанія виділила 100 перспективних об'єктів на 33 родовищах для проведення операцій з інтенсифікації видобутку.

Також повідомляється, що "Укрнафта" прогнозує річний видобуток природного газу в 2018 році на рівні 1,054 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, "Укрнафта" в 2017 році порівняно з результатами 2016 року скоротила видобуток нафти на 9,2% - до 1,379 мільйона тонн, також в компанії на 14,8% скоротився видобуток природного газу - до 1,108 мільярда кубометрів.

У компанії заявили, що основною причиною скорочення обсягів видобутку вуглеводнів стало блокування процесу продовження спецдозволів компанії з боку держави. Якби спецдозволу були продовжені вчасно, рівень видобутку нафти, конденсату та газу залишився стабільним протягом року.

У 2017 році закінчився термін дії 9 ліцензій "Укрнафти". Спроби компанії продовжити ліцензії були заблоковані Державною службою геології та надр. Внаслідок цього, з квітня по червень 2017 року "Укрнафта" була змушена зупинити видобуток на шести родовищах.

Пізніше компанія виграла низку судових позовів, успішно оскаржив бездіяльність Держгеонадр, і наприкінці жовтня і листопада 2017 року "Укрнафта" змогла відновити видобуток на зупинених родовищах.

Також "Укрнафта" подала в Держгеонадр заявки на продовження 27 спецдозволів, термін дії яких закінчується протягом 2018 року і на які припадає 24% річного видобутку нафти і конденсату і 18% річного видобутку газу в компанії.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Її частка в загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом в 2017 році склала 65,7%, частка у загальному видобутку газу – 5,3%. На балансі підприємства знаходиться 43 бурових установок, 1936 нафтових і 168 газових свердловин. ПАТ "Укрнафта" володіє 537 АЗС в більшості регіонів України. 50%+1 акція компанії належить НАК "Нафтогаз України".