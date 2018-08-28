Україна готова запропонувати партнерам сучасну високоточну зброю - Порошенко

Президент закликав українських дипломатів сприяти експорту української продукції оборонного комплексу.

Підприємства оборонно-промислового комплексу готові запропонувати іноземним партнерам сучасні вітчизняні зразки високоточної зброї, повністю вироблені в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко сказав під час виступу на XIII нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

"Мені приємно було, що кожні два тижні ми бачили все нові й нові види озброєння, які надходять у війська. Але і не менш важливо, що український військово-промисловий комплекс вже сьогодні може запропонувати нашим партнерам сучасні зразки високоточної зброї, повністю вироблені в Україні", - підкреслив Порошенко.

Він нагадав, що Росія закрила свій ринок для українських товарів.

"З 33 до 9% впала частка Росії в нашій зовнішній торгівлі. Повністю закрито всі співпраця з першого дня або ще до агресії", - заявив Порошенко.

За його словами, дуже важливо, що титанічними зусиллями українська промисловість освоїла виробництво зразків озброєння, частина з яких усі бачили на святковому параді військ.

Порошенко додав, що дуже важливо, щоб Україна почала отримувати комплектуючі з інших країн.

"Дуже важливо, що після перших рішень країн-партнерів ми отримали відповідну підтримку всього світу", - сказав президент.

Разом з тим він закликав українських дипломатів сприяти експорту української продукції за кордон.

"Наполегливо прошу вас надавати допомогу нашим спецекспортерам, надавати необхідне сприяння для освоєння нових ринків постачання української продукції оборонного комплексу", - підкреслив Порошенко.