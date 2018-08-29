На Одещині підприємець виготовляв устаткування для російської армії (фото)

За даними СБУ, бізнесмен постачав військове обладнання до РФ під виглядом цивільної продукції.

В Одеській області Служба безпеки України блокувала поставки до Росії продукції військового призначення.

Як повідомили УНІАН в Управлінні СБУ в області, оперативники спецслужби встановили, що приватний підприємець налагодив випуск устаткування, яке використовується ракетними військами і військово-космічними силами збройних сил Російської Федерації.

«Поставки до Росії здійснювалися під виглядом цивільної продукції, без відповідних дозволів Державної служби експортного контролю України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обладнання надходило на адресу фірм, зареєстрованих у РФ, а потім передавалося підприємствам військово-промислового комплексу Росії.

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Напередодні співробітники спецслужби затримали вантаж з військовою продукцією, запланований до експорту до РФ. Під час обшуків на підприємстві правоохоронці виявили документацію, що підтверджує протиправні оборудки з країною-агресором.

На даний час тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) і ст. 333 (незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки) Кримінального кодексу України.