Кабмін заборонив імпорт цементних клінкерів з Росії

Рішення прийнято в рамках політики економічного протидії дискримінаційним діям щодо України з боку держави-агресора.

Кабінет Міністрів заборонив ввезення на територію України цементних клінкерів (суміш вапняку і глини (або шлаку), яка використовується під час виробництва цементу) походженням з Російської Федерації.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідну постанову було прийнято урядом на засіданні в середу, для захисту інтересів національної економічної безпеки та інтересів українських виробників цементу.

«Внесення цементних клінкерів в список заборонених до ввезення на територію України товарів походженням з РФ відбувається в рамках політики економічного протидії дискримінаційним діям щодо України з боку держави-агресора», - сказано в повідомленні.

У Мінекономрозвитку додали, що за результатами 2017 року було зафіксовано зростання імпорту цементних клінкерів з РФ до України майже вдвічі порівняно з 2016 роком – майже 900 тис. тонн вартістю 32,9 млн доларів порівняно з 500 тис. тонн вартістю 14,4 млн доларів.

«Очікується, що рішення уряду призведе до скорочення залежності української економіки від імпорту і нарощування обсягів власного виробництва цементних клінкерів», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у травні скасував заборону на ввезення аміачної селітриз Росії, виключивши її з переліку заборонених до ввезення товарів з митної території РФ у зв'язку з введенням в дію антидемпінгового мита в розмірі 42,96%.