ГПУ викликала на допит бізнес-партнера Захарченка у справі про заволодіння майном золотодобувного підприємства

Допит бізнес-партнера екс-міністра МВС відбудеться 3 вересня.

Генеральна прокуратура України викликала на допит Валерія Бредихіна, який є бізнес-партнером екс-міністра Міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка, у справі про незаконне заволодіння майном єдиного в країні золотодобувного підприємства "Закарпатполіметали".

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Про це йдеться в повідомленні на сайті ГПУ.

Згідно з повідомленням, Бредихін повинен з'явитися на допит 3 вересня о 14:00.

У матеріалах слідства зазначено, що він підозрюється в заволодінні майном "Закарпатполіметали" під час процедури його банкрутства і завданні збитків у розмірі 11 млн грн.

За даними ЗМІ, Бредихін був бізнес-партнером Захарченка за часів уряду Миколи Азарова.

Захарченко і Бредихін є співвласниками торгових марок "Трибушани" і "CarboKarp", які займаються продуктами з мармурової крихти.

Крім того, разом з дружиною глави МВС - Людмилою Захарченко - Бредихін був партнером у фірмах "Лінкруст" і "Гірничорудні технології".

Бредихін є засновником ТОВ "Гірничо-Геологічне підприємство "БРІКОМ", яке, у свою чергу, є засновником ПрАТ "Гірничо-металургійний комплекс". Останньому товариству до серпня 2016 року належало ТОВ "Карпатська рудна компанія", яке в 2013 році отримало контроль над золоторудним родовищем.

У серпні 2016 року, за даними ЗМІ, Бредихін продав ТОВ "Карпатська рудна компанія" кіпрській компанії Avellana Gold Ltd, яка через низку офшорних юрисдикцій належить кінцевому бенефіціарним власнику американцеві Севеджу Брайану.

У жовтні 2017 року співробітники прокуратури і Служби безпеки проводили обшуки в компанії "Карпатська рудна компанія" в рамках розслідування кримінальної справи за фактом розкрадання майна ТОВ "Закарпатполіметали". В ході слідчих дій правоохоронці вилучили документи та комп'ютерну техніку.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року представник компанії-кредитора Cengart Financial Inc Дмитро Зайцев, який також є головою комітету кредиторів, повідомив, що компанії, що належать екс-главі Міністерства внутрішніх справ Віталію Захарченку (перебуває в розшуку), навіть після зміни влади в Україні продовжують незаконно контролювати підприємство «Закарпатполіметали».

За його словами, після початку промислового видобутку золота в 2000 році компанія Cengart Financial Inc (CFI) спільно з іншими інвесторами вклала в підприємство 4 млн дол., проте керівництво підприємства через деякий час довело його до збитків.

Довідка УНІАН. «Закарпатполіметали» було створено в 1999 році для розробки і експлуатації Мужіївського золотодобувного комплексу. Це єдине в Україні золотодобувне підприємство. За час своєї роботи воно поставило в казначейство України 840 кг золота.

З грудня 2006 року ТОВ «Закарпатполіметали» припинило господарську діяльність.

Постановою Господарського суду Закарпатської області від 9 червня 2008 року було порушено справу №16/89 про банкрутство «Закарпатполіметали» та запроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» перебуває під управлінням Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Наразі компанії належать дочірнє підприємство «Укрбурштин» і підприємство «Закарпатполіметали», у власності якого перебуває Мужіївське родовище золота (Закарпатська обл.).