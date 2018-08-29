США поскаржилися на Росію до СОТ

Коментуючи позов США, Мінекономрозвитку Росії повідомило, що США "неправильно інтерпретують" природу російських заходів.

США в середу подали до Світової організації торгівлі (СОТ) скаргу на Росію, намагаючись оскаржити прийняття "спеціальних захисних заходів" щодо американського імпорту у відповідь на введення президентом США Дональдом Трампом мит на сталь і алюміній.

Читайте такожСША поскаржилися в СОТ на Євросоюз і ще 4 країни через введенні у відповідь міта

Американська влада заявляє, що Росія порушує правила СОТ, оскільки додаткові мита поширюються тільки на імпорт США, не зачіпаючи товари з інших країн, а ставки мита перевищують максимальний рівень, дозволений відповідно до умов членства країни в СОТ, повідомляє Рейтер.

Згідно з прийнятою процедурою, у Росії є 60 днів для врегулювання спору. У разі якщо домовленості не будуть досягнуті, США зможуть звернутися до СОТ із запитом про створення групи арбітрів, яким буде доручено розібрати справу.

Коментуючи позов США, Мінекономрозвитку Росії повідомило, що США "неправильно інтерпретують" природу російських заходів.

"Ми діємо в рамках Угоди СОТ щодо спеціальних захисних заходів, яке дозволяє компенсувати збитки від "спеціальних захисних заходів", прийнятих іншою країною (в даному випадку - США)", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку.