США послабили обмеження на поставки сталі та алюмінію з трьох країн

Укази дозволяють за необхідності робити винятки з квот на поставку сталі з трьох країн: Аргентини, Бразилії та Південної Кореї.

Президент США Дональд Трамп підписав укази, які дозволяють за необхідності робити винятки з квот на поставку сталі з трьох країн: Аргентини, Бразилії та Південної Кореї.

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Як повідомляє Reuters, у разі Аргентини указ також поширюється і на алюміній.

Тепер у разі, якщо на американському ринку буде відчуватися дефіцит алюмінію, президент за погодженням з міністрами оборони, фінансів, держсекретарем і декількома іншими високопоставленими чиновниками зможе робити винятки для виробів зі сталі та алюмінію з цих країн. Для цього зареєстровані там компанії повинні будуть подати заявки з проханням виділити додаткові квоти на їхню продукцію.

Нагадаємо, з 25 березня США ввели 25-процентні мита на сталь і 10-процентні мита на алюміній з інших країн, зробивши виняток лише для Мексики та Канади. У відповідь ряд країн ввели мита на американські товари.