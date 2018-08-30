Газ для промисловості подорожчає з вересня

Мінімальні ціни на газ для промспоживачів зростуть до 12 249,6 гривні, а максимальні - до 13 338 гривень за тисячу кубів.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 вересня підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів, які укладуть договори та додаткові угоди з НАК з 30 серпня, на 15,6% – до 12249,6 гривні з 10599,6 гривні за тисячу кубометрів, порівняно з мінімальною ціною на газ з 1 вересня для договорів, які були укладені з НАК до 29 серпня (включно), говориться в повідомленні компанії.

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Максимальні ціни для промспоживачів з 1 вересня будуть підвищені на 15% – до 13 338 гривні з 11 594,4 гривні за тисячу кубометрів газу.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.