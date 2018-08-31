Понад 200 спецдозволів Держгеонадр на видобуток корисних копалин отримали інвестори в 2018 році

З них 48 бланків спецдозволів було видано для геологічного вивчення корисних копалин, ще 184 - для видобування корисних копалин.

Державна служба геології та надр України видала понад 200 спеціальних дозволів на користування надрами. Так, згідно даних Департаменту дозвільної та міжнародної діяльності у період з 02.01.2018 по 29.08.2018 видано 232 бланки спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії, внесення змін, переоформлення).

Зокрема, для геологічного вивчення корисних копалин, у тому числі і дослідно-промислової розробки, видано 48 бланків спецдозволів. Ще 184 - видані на видобування корисних копалин.

"У 2017 році ми погодили більше 700 спеціальних дозволів та угод про умови користування надрами, 557 дозволів видано з метою видобування корисних копалин, 232 дозволи стосуються геологічного вивчення корисних копалин у тому числі й дослідно-промислової розробки", - заявив тимчасово виконуючий обов’язки Голови Держгеонадр Олег Кирилюк.

Нагадаємо, що Державна служба геології та надр України за 7 місяців діяльності в 2018 році спрямувала до державного бюджету 500 мільйонів гривень, або 80% річного плану.

При цьому Держгеонадра постійно активізують свою роботу і намагаються видавати більше спецдозволів на видобуток корисних копалин, для виконання рішень Уряду Володимира Гройсмана. Котрі, нагадаємо, передбачають пришвидшений розвиток економіки України та зростання добробуту громадян за рахунок активного залучення инвестицій у виробництво та створення сприятливих умов для бізнесу в Україні.

Довідка.

В 2016 році Державна служба геології та надр України видала 654 спеціальних дозволи на користування надрами, а в 2015 – 518 дозволів. Держгеонадра в 2017 році погодили рекордну кількість спеціальних дозволів та угод про умови користування надрами.

Порівняно з 2015 та 2016 роками Держгеонадра погодили на 200 спеціальних дозволів більше, ніж за попередні роки. Про це стало відомо під час прес-конференції т.в.о. Голови Держгеонадр Олега Кирилюка, який публічно звітував перед громадськістю про діяльність Служби за 2017 рік згідно з Законом України "Про державну службу".