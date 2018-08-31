Держгеонадр може видати 5 спецдозволів на видобуток нафти і газу компанії Фукса без аукціону

Зокрема, компанії узгодили надання спецдозволів на видобуток нафти і газу на Клюніківській, Дружинській, Боярско-Чапаєвській, Майорівській і Південно-Свістунківській площах (всі - Полтавська область).

Комісія з питань надрокористування при Державній службі геології та надр погодила видачу 5 спеціальних дозволів на видобуток нафти і природного газу для компанії "Іст Юроуп Петролеум" (колишня назва - "Голден Деррік"), яка, за даними ЗМІ, належить бізнесменові Павлу Фуксу, без аукціону.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила народний депутат Вікторія Войцицька (фракція - "Самопоміч").

"Комісія з питань надрокористування Державної служби геології та надр України більшістю (крім однієї людини) погодила надання 5 спецдозволів ТОВ "Іст Юроуп Петролеум – колишній "Голден Деррік", - повідомила вона.

Зокрема, компанії узгодили надання спецдозволів на видобуток нафти і газу на Клюніківській, Дружинській, Боярско-Чапаєвській, Майорівській і Південно-Свистунківській площах (всі - Полтавська область).

Також народний депутат прокоментувала заяви державних чиновників про проведення аукціонів з видачі спецдозволів.

"А що тепер робити з заявами про те, що всі нові спецдозволи/ліцензії виставлятимуться лише через аукціони? Відкриті конкурси? Прозорі підходи до залучення інвесторів у нафтогазову галузь? Мрійники!" - заявила Войцицька.

Компанію "Голден Деррік" у жовтні 2017 року було перейменовано на "Іст Юроуп Петролеум".

За даними ЗМІ, 33% компанії володіє державна компанія "Надра України", 67% - Hartlog Limited (Кіпр), яка належить власнику MosCityGroup бізнесменові Фуксу.

Як повідомляв УНІАН, раніше через відсутність аукціонів діяльність Держгеонадр гостро критикувалася з боку гравців ринку.

У середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом останніх чотирьох років Держгеонадр видала близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких лише 43 - за результатами проведення аукціонів.

Щодо останніх скандальних випадків видачі дозволів без аукціону на розробку родовищ літію і нафти в Донецькій і Полтавській областях, то Генпрокуратура подала до Окружного адміністративного суду Києва позовні заяви про визнання протиправними і скасування цих наказів Держгеонадр.

За словами Луценка, уряд зобов'язаний забезпечити стовідсотково відкриті конкурсні аукціони на будь-які природні ресурси.

За часів президентства Віктора Януковича ЗМІ пов'язували компанію «Голден Деррік» з інтересами екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Проведена Генпрокуратурою перевірка встановила, що в 2011-2012 роках Державна служба геології та надр без проведення аукціонів видала «Голден Деррік» 48 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Згідно з перевіркою, 26 рішень прийнято за відсутності передбачених законом документів. Ще по 16 ділянках, наданих у користування компанії, протягом двох років не сплачено до бюджету понад 5 млн грн за геологічну інформацію, яка необхідна для використання корисних копалин.