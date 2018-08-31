Понад 500 компаній можуть продавати Україні газ для промисловості

На думку "Нафтогазу", на ринку газу для промисловості діють прозорі та зрозумілі правила роботи для всіх.

Понад 500 компаній можуть продавати в Україні природний газ для промисловості. Про це на своїй сторінці в Twitter написала Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

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На думку "Нафтогазу", на ринку газу для промисловості діють прозорі та зрозумілі правила роботи для всіх.

"Провідні компанії світу конкурують за український ринок. Можна торгувати за стандартним європейським договором EFET", - заявили в НАК.

Також "Нафтогаз" зазначив, що 1000 днів трейдери можуть зберігати газ в українських підземних сховищах без розмитнення.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» з 1 вересня підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів, які укладуть договори та додаткові угоди з НАК з 30 серпня, на 15,6% – до 12249,6 грн з 10599,6 грн за тис. кубометрів, у порівнянні з мінімальною ціною на газ з 1 вересня для договорів, які були укладені з НАК до 29 серпня (включно)

1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.