Розпорядник майна "Сумихімпрому" допомагає зберегти контроль над ним Фірташу і Льовочкіну - юрист

Дану точку зору висловив юрист з корпоративного права, заступник голови ГО "Контроль народного майна України" Олександр Щербань.

Як раніше повідомлялося, Головне управління юстиції в м. Києві за результатами проведеної перевірки встановило наявність грубих порушень закону в діяльності Р. Марченка під час здійснення ним повноважень розпорядника майна «Сумихімпрому». Крім того, встановлено, що Р. Марченко разом з керуючим санацією «Сумихімпрому» Ігорем Лазаковичем ухиляються від виконання вимог Міністерства юстиції щодо надання документів про договірны взаємини «Сумихімпрому» в період від 2009 по 2011 роки, чим фактично перешкоджають підготовці Мін'юстом висновків про наявність ознак доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром», майже 100% акцій якого перебувають у державній власності.

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«Виявлені внаслідок перевірки порушення носять серйозний характер. Вони є підставою для внесення подання щодо притягнення Р. Марченка до дисциплінарної відповідальності. Матеріали перевірки передані у Мін'юст для притягнення Марченка до відповідальності. 23 грудня Дисциплінарна комісія Мін'юсту розгляне справу Марченка і він може бути позбавлений права займатися діяльністю арбітражного керуючого. Усвідомлюючи це, підконтрольні організаторам фіктивного банкрутства «Сумихімпрому» Фірташа і Льовочкіна кредитори підприємства на на засіданні суду, що відбулося 15 грудня, уже запропонували призначити розпорядником майна «Сумихімпрому» або співробітника Р. Марченка на прізвище Кізленко, або партнера Р. Марченка по юридичному бізнесу М. Ільяшова. Раніше вони намагалися запропонувати замість Р. Марченка його співробітника Соловйова, однак той мабуть зрозумів, у що його втягують, і вирішив відмовитися», - повідомив юрист.

Крім того, зазначив експерт, той факт, що співробітники Р. Марченка від самого початку процесу банкрутства одночасно представляють у суді інтереси ТОВ «КУА «Промислові інвестиції», що ініціювало банкрутство «Сумихімпрому» і самого «Сумихімпрому», що свідчить про заздалегідь зрежисоване порушення справи про банкрутство стратегічного підприємства.

Експерт нагадав, що на даний час правоохоронні органи розслідують також кримінальне провадження щодо продажу посадовими особами «Сумихімпрому» продукції підприємства за цінами нижче собівартості. Ці дії відбулися у 2012 році, коли Р. Марченко вже був розпорядником майна «Сумихімпрому» і був зобов'язаний узгоджувати укладання всіх угод. Слідством встановлено, що вказані угоди завдали державному підприємству шкоди у розмірі понад 135 мільйонів гривень.

На думку Щербаня дії Р. Марченка на посаді розпорядника майном ПАТ «Сумихімпром» повинні бути не лише предметом перевірки органів Міністерства юстиції, але і предметом розслідування правоохоронними органами.

Раніше УНІАН повідомляв, що експерт вважає ліквідацію «Сумихімпрому» загрозою для продовольчої безпеки країни.