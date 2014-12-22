Білорусь перекрила транзит в Росію електроніки з Калінінградської області

Митні органи Білорусі перекрили транзит в Росію електроніки з Калінінградської області, заявили директор з маркетингу російського холдингу GS Group Андрій Безруков і гендиректор заводу електроніки "Телебалт" Віктор Борисенко, передає ПРАЙМ.

Читайте такожЛукашенко на зустрічі з Порошенком: «Треба буде від Білорусі щось - скажи, ми тобі за добу все зробимо»Обидві компанії виробляють продукцію в Калінінградській області і доставляють її в Москву, Санкт-Петербург та інші російські міста автомобільними перевезеннями транзитом через Білорусь.

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