«Надра України» вибрала інвесторів для двох титанових родовищ на Житомирщині

Національна акціонерна компанія «Надра України» за результатами конкурсу вибрала інвесторів для розробки Тростянецького та Лівобережного родовищ титанових руд, розташованих у Житомирській області, йдеться в повідомленні компанії.

«Переможцем конкурсу з залучення інвестицій по Тростянецькому родовищу визнано ТОВ «Укр-Транс-Буд»; по Лівобережному родовищу - ТОВ «Будівельна компанія «Трансінвестпроект», - повідомляють у держкомпанії.

Згідно з повідомленням, відкритий конкурс із залучення інвестицій у зазначені родовища відбувся 11 грудня у приміщенні «Надра України».

При цьому на два родовища - Паромовське і Краснореченське, які були виставлені на конкурс, пропозицій не надійшло.

Крім того повідомляється, що 9 грудня «Надра України» отримала пропозицію щодо розробки нафтогазового родовища, розташованого на Красноїльскій площі (Чернівецька обл.) від одного інвестора, однак його пропозицію було відхилено через невідповідність документів вимогам конкурсу.

Читайте також«Надра України» вибрала інвестора для нафтогазового родовища на ФранківщиніЯк повідомляв УНІАН, 30 вересня «Надра України» провела відкритий конкурс із залучення інвестицій в розробку родовищ корисних копалин, спецдозволи на користування якими мають її дочірні підприємства. На конкурс було винесено 16 нафтогазових і титанових родовищ, однак заявки надійшли лише на 4 нафтогазові площі.

Компанія розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.