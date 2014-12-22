Збитки металургійних підприємств України зросли за 10 місяців майже на 50%

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Обсяг реалізації продукції в натуральному вираженні за вказаний період знизився на 15%, а ціни на прокат чорних металів у середньому зросли на 30% (у гривневому еквіваленті), що дозволило отримати прибуток від операційної діяльності на суму 6,9 млрд грн. Водночас через втрати від курсової різниці під час переоцінки валютних позикових коштів та відсотків за ними отримано негативний фінансовий результат», - сказано в повідомленні «Металургпрому».

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За його даними, чистий дохід (виручка) метпідприємств від реалізації продукції за 10 місяців зріс на 19% і склав 139 млрд грн.

Рентабельність операційної діяльності за 10 місяців склав 4,91% проти «мінус» 4,95% за 10 місяців 2013 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що металургійна галузь України за 8 місяців збільшила збитки в 2,1 разу - до 16,4 млрд грн.

Також повідомлялося, що металургія України за підсумками 2013 року скоротила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) порівняно із 2012 роком на 22,3%, або на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн.