На окупованих територіях зруйновано 10% промислового потенціалу України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на урочистому зібранні з нагоди професійного свята дипломатів.

Порошенко зазначив, що Україна на сьогодні потребує залучення технічної, фінансової, економічної і політичної допомоги, особливо в умовах “коли 20% від промислового потенціалу України опинилися на окупованій території, з яких майже 50%, тобто 10% від усього — фізично зруйновані".

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