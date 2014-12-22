На окупованих територіях зруйновано 10% промислового потенціалу України
16:36, 22 грудня 2014Промисловість
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20 відсотків промислового потенціалу України залишилися на окупованих територіях, а майже 50% з них - фізично зруйновані.
На окупованих територіях залишилося близько 20% промислового потенціалу України / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на урочистому зібранні з нагоди професійного свята дипломатів.
Порошенко зазначив, що Україна на сьогодні потребує залучення технічної, фінансової, економічної і політичної допомоги, особливо в умовах “коли 20% від промислового потенціалу України опинилися на окупованій території, з яких майже 50%, тобто 10% від усього — фізично зруйновані".
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