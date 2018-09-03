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Гройсман розповів, що може загальмувати міграцію людей з України

14:57, 03 вересня 2018
Промисловість
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Прем'єр упевнений, що розвиток промисловості зможе зупинити міграцію з України / фото УНІАН

Українська промисловість має відмовитися від давальницьких схем виробництва або лише сировини на користь переходу на замкнуті цикли та виробництво готової продукції.

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Про це під час робочого візиту до Київської області заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Ключовий орієнтир – розвиток економіки. Але цей процес вимагає залучення всіх, в першу чергу, промисловості, яка повинна відходити від давальницьких схем виробництва або лише сировини і переходити на замкнені цикли, виробництво готової продукції і пропозицію ринку саме готових виробів", - цитує прем'єра прес-служба уряду.

За словами прем'єра, саме такий підхід дозволить вже в короткостроковій перспективі здійснити ще один важливий економічний прорив – загальмувати міграцію.

"За чим люди їдуть? За копійкою, яка, звичайно, не зайва. А що вони залишають? Сім'ї, домівки, свою душу – адже переживають за дітей... Звичайно, людей треба повертати. І підвищення зарплат, нехай трохи менше, ніж за кордоном, і питання освіти, і інші моменти - все це будемо вирішувати", - цитує Гройсмана прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, зростання промислового виробництва в Україні в липні 2018 року в річному вираженні - порівняно з липнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів прискорилася до 2,9% з 2,2% в аналогічному вимірі місяцем раніше.

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Теги: #зростання промвиробництва#трудова міграція