Гройсман розповів, що може загальмувати міграцію людей з України

За словами прем'єра, розвиток промисловості та економіки загалом допоможе зупинити трудову міграцію українців.

Українська промисловість має відмовитися від давальницьких схем виробництва або лише сировини на користь переходу на замкнуті цикли та виробництво готової продукції.

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Про це під час робочого візиту до Київської області заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Ключовий орієнтир – розвиток економіки. Але цей процес вимагає залучення всіх, в першу чергу, промисловості, яка повинна відходити від давальницьких схем виробництва або лише сировини і переходити на замкнені цикли, виробництво готової продукції і пропозицію ринку саме готових виробів", - цитує прем'єра прес-служба уряду.

За словами прем'єра, саме такий підхід дозволить вже в короткостроковій перспективі здійснити ще один важливий економічний прорив – загальмувати міграцію.

"За чим люди їдуть? За копійкою, яка, звичайно, не зайва. А що вони залишають? Сім'ї, домівки, свою душу – адже переживають за дітей... Звичайно, людей треба повертати. І підвищення зарплат, нехай трохи менше, ніж за кордоном, і питання освіти, і інші моменти - все це будемо вирішувати", - цитує Гройсмана прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, зростання промислового виробництва в Україні в липні 2018 року в річному вираженні - порівняно з липнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів прискорилася до 2,9% з 2,2% в аналогічному вимірі місяцем раніше.