Україна збільшила видобуток нафти і газового конденсату

Приватні нафтовидобувні компанії за цей період збільшили видобуток на 18,3% - до 170,6 тисячі тонн.

Україна в січні-липні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 0,4% - до 1,268 мільйона тонн.

Читайте також"Нафтогаз" збільшив ціну закупівлі українського газу

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Також повідомляється, що видобуток цих вуглеводнів Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її дочірніми структурами за звітний період скоротився на 1,9% - до 1,097 мільйона тонн.

При цьому приватні нафтовидобувні компанії України збільшили обсяг видобутку на 18,3% - до 170,6 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2017 році скоротився порівняно з 2016 роком на 4,2% – до 2,098 мільйона тонн.