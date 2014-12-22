«Надра України» здійснила передплату податку на прибуток на суму 1 млн грн

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За підрахунками компанії, усього до державного бюджету буде перераховано 3 млн грн податку на прибуток за 2014 рік.

Також повідомляється, що «Надра України» протягом останніх 6 місяців направила 5 млн грн на погашення заборгованості із заробітної плати працівників дочірніх підприємств.

У повідомленні наводяться слова голови правління компанії Ярослава Климовича, який зазначив, що ці цифри свідчать про позитивну динаміку діяльності компанії. При цьому він підкреслив, що пріоритетним завданням нової команди «Надра України» у червні цього року стало питання повернення державних часток у нафтогазових родовищах.

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«Наші перемоги в судових процесах на користь державного підприємства - розірвання угоди з «Голден Деррік» (яку ЗМІ пов'язують із «сім'єю» екс-президента Віктора Януковича - УНІАН) на Сахалінському родовищі дають можливість у найближчі терміни повністю погасити всі заборгованості дочірніх підприємств, впровадити нові технології, які забезпечать проведення повномасштабних робіт», - додав Климович.

Водночас голова держкомпанії зазначив, що після виграшу низки судових справ в окремих ЗМІ, власниками яких ще недавно були російські компанії, почала з'являтися недостовірна інформація про компанії.

«У січні ми очікуємо ще одне судове рішення на користь нашої держави. І я впевнений, що воно буде прийняте. Тому, як би не працювали окремі проросійські сайти в інтересах «сім'ї» і «Голден Деррік», наша компанія не відступить від обраного шляху - відновлення потужності української геологорозвідувальної та добувної галузі та повернення викрадених родовищ у власність держави», - резюмував голова «Надра України».

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня «Надра України», після виграшу апеляційних проваджень, розірвала 2 договори передачі пайової участі в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.) компанії «Голден Деррік».

Ще залишається відкритим провадження за третім договором, яке Київський апеляційний господарський суд розгляне 14 січня 2015 року.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Компанія розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.