«Надра України» забезпечила дочірні підприємства замовленнями на 22,5 млн гривень

Національна акціонерна компанія «Надра України» в поточному році забезпечила дочірні геологорозвідувальні підприємства замовленнями на 22,5 млн грн, що стало суттєвою підтримкою їх господарської діяльності, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, дочірні підприємства відновили роботи на проектах, які раніше були зупинені через відсутність фінансування. Внаслідок цього показник валового прибутку зріс в третьому кварталі порівняно з першим кварталом поточного року на 54%. Позитивна динаміка зберігається і в 4 кварталі поточного року.

Також повідомляється, що перегляд умов договорів оренди майна компанії призвів до збільшення доходів на 50%. У найближчій перспективі - укладення нових договорів, які дадуть можливість додаткових щомісячних надходжень на 0,5 млн грн.

Разом з тим, компанія істотно збільшила обсяг сплати обов'язкових платежів у державний бюджет і фонди соціального страхування, які очікуються на рівні 52 млн грн, що на 10% більше, ніж у попередньому році. Компанія прогнозує виплату 3 млн грн податку на прибуток за підсумками 2014 року, тоді як 2013 рік вона закінчила зі збитками в 13 млн грн.

Крім того, «Надра України» спрямовує власні кошти на підтримку діяльності дочірніх підприємств, які є самостійними юридичними особами.

За поточний рік в якості фінансової допомоги дочірнім підприємствам було виділено понад 7 млн грн. Це дозволило погасити створену в попередні періоди діяльності заборгованість з оплати праці та пов'язаних з нею обов'язкових платежів, у тому числі по дочірнім підприємствам «Чернігівнафтогазгеологія» у 2 рази, по «Західукргеології» - в 1,5 разу.

У компанії також проводять оптимізацію та реорганізацію структури з метою забезпечення відповідності чисельності існуючих обсягів робіт. Зокрема, виробничий підрозділ «Миргороднафтогазрозвідка», яке перебуває у вкрай скрутному становищі через велику податкову заборгованість та відсутність обсягів робіт, було підпорядковане більш ефективно працюючому підприємству - «Чернігівнафтогазгеологія», що дозволило зберегти кадровий потенціал "Миргороднафтогазрозвідки".

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Компанія розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.