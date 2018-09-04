Виготовлення обладнання для першої черги ЦСВЯП на заводі Holtec знаходиться на завершальній стадії

Компанія Holtec Internatronal розглядає можливість створення в Україні науково-технологічного центру з експорту енергетичних технологій.

27-30 серпня делегація НАЕК «Енергоатом» на чолі з президентом компанії Юрієм Недашковським перебувала з робочим візитом на заводі AMD (Advanced Manufacturing Division, місто Камден, США) компанії Holtec International, за технологією якої ведеться будівництво Централізованого сховища відпрацьованого палива (ЦСВЯП) для українських АЕС. Крім фахівців Енергоатома, завод компанії Holtec також відвідали в. о. голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України Олександр Домбровський, представники Державної інспекції ядерного регулювання України та Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ).

У ході візиту представники Енергоатома взяли участь у заводських випробуваннях обладнання для ЦСВЯП, яке виготовляється на заводі AMD компанії Holtec. Зокрема, відбулись випробування елементів транспортних контейнерів HI-STAR, призначених для перевезення відпрацьованого ядерного палива з АЕС до Централізованого сховища. Частина обладнання для транспортно-перевантажувальних операцій вже поставлена на українські АЕС, де тривають підготовчі роботи з транспортування відпрацьованого палива до ЦСВЯП.

За підсумками візиту, Юрій Недашковський повідомив, що практично все великогабаритне обладнання для першої черги ЦСВЯП вже виготовлено та чекає на відправку до України або знаходиться на фінальній стадії виготовлення. «Усі елементи виготовленого обладнання успішно пройшли випробування. Побачене на заводі AMD дозволяє впевнено говорити, що наші партнери якісно та своєчасно виконають свої зобов’язання щодо постачання обладнання для першої черги українського сховища. Ми, зі свого боку, докладаємо усіх зусиль для того, щоб будівельні роботи на майданчику ЦСВЯП відбувались чітко у відповідності до встановленого графіку», - зазначив очільник Енергоатома.

У ході візиту також відбулась робоча нарада, під час якої українські та американські фахівці обговорили питання впровадження в Україні малих модульних реакторів (SMR-160) та ознайомились з потужностями по їх виробництву. На нараді було також обговорено перспективи використання в Україні сучасних промислових накопичувачів енергії (energy storage), розробку яких веде компанія Holtec.

Коментуючи результати робочого візиту, Олександр Домбровський висловив задоволення високим технологічним рівнем виробництва та якістю інноваційних наукових рішень компанії Holtec. Керівник Комітету з ПЕК також відзначив високий професійний рівень інженерних дискусій і злагоджену роботу української і американської команд. «Компанія Holtec Internatronal розглядає можливість створення в Україні науково-технологічного центру з експорту енергетичних технологій, враховуючи великий кадровий потенціал нашої країни. А це надзвичайно важливо для енергетичної безпеки і незалежності України», - наголосив Олександр Домбровський.

Нагадаємо, що компанія Holtec International, яка спеціалізується на виготовленні обладнання в галузі ядерної енергетики, у вересні 2017 року звернулась до Президента України Петра Порошенко з пропозицією щодо налагодження в Україні виробництва малих модульних реакторів для АЕС. Згідно з планами Holtec, передбачається створення в Україні технологічного хабу з розповсюдження в Європу, Азію і Африку малих модульних реакторів із локалізацією виробництва значної кількості обладнання на українських підприємствах. 28 лютого 2018 року президент Енергоатома Юрій Недашковський та президент і головний виконавчий директор Holtec International - доктор Кріс Сінгх підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні малих модульних реакторів SMR-160 в Україні.

Довідка. Через відсутність власного централізованого сховища Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на території Росії. Контракт на будівництво ЦСВЯП між Енергоатомом і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec International був підписаний ще у 2005 році, проте з ряду причин, у тому числі через зміну політичної кон'юнктури проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася у 2014 році, а будівельні роботи на майданчику ЦСВЯП, розташованому у зоні відчуження ЧАЕС, розпочались у листопаді 2017 року. Термін введення в експлуатацію 1-го пускового комплексу заплановано на 2019 рік.

Контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International постачатиме спеціальне устаткування для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива та його транспортування, а також надасть Україні технології, що будуть застосовані, як на енергоблоках АЕС, так і при перевезенні ВЯП з АЕС до ЦСВЯП. Згідно умов контракту, Holtec International поставить для ЦСВЯП 94 системи зберігання відпрацьованого ядерного палива; подальше виробництво цих систем зберігання відпрацьованого палива відбуватиметься в Україні. Меморандум, підписаний у 2015 році між Енергоатомом, Holtec International та харківським ПАТ «Турбоатом», передбачає передачу останньому технології Holtec з виробництва контейнерів для зберігання ВЯП системи HI-STORM. В документі зазначено, що можлива вартість послуг «Турбоатома» для компанії Holtec може досягти 200 млн дол. протягом наступних 10 років, включаючи близько 60 млн дол. вартості обладнання для проекту ЦСВЯП.