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Кабмін підтримав лібералізацію закупівель оборонної продукції за кордоном

15:11, 05 вересня 2018
Промисловість
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Ілюстрація REUTERS

Кабінет міністрів України підтримав законопроект про зміну процедури закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за кордоном (по імпорту), який був розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі та є одним з кроків лібералізації торгівлі в оборонній сфері.

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Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Законопроект істотно розширює можливості державного замовника, оскільки передбачає три різні моделі при здійсненні імпорту військової продукції, виходячи із специфіки регіону та в залежності від виду військової продукції, яка імпортується, замість однієї моделі, за якою здійснюються оборонні закупівлі сьогодні", - цитує заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка прес-служба міністерства.

Що стосується конкретних пропозицій, то Мінекономрозвитку пропонує внести зміни в Господарський кодекс України та Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" в частині визначення державних замовників суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, що дає їм право самостійно, тобто без участі посередників, закуповувати продукцію оборонного призначення іноземних виробників.

Законопроект також пропонує внести зміни до законодавства з питань державного оборонного замовлення, щоб надати державному замовнику право уповноважувати суб'єкта господарювання, який належить до сфери його управління (наприклад, військову частину), укладати договори на закупівлю за кордоном і надавати такому суб'єкту відповідні довіреності в установленому законодавством порядку.

"Законопроект розроблений для поліпшення забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань оборонної продукцією іноземного виробництва, а також сприяння розвитку співпраці оборонних підприємств України з зарубіжними партнерами", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України по лібералізації зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних компаній оборонно-промислового комплексу. Рішення РНБО дозволяє всім виробникам військової техніки та зброї незалежно від форми власності експортувати власну продукцію без посередництва державних спеціалізованих компаній.

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Теги: #Укроборонпром