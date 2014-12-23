«Сумихімпром» навмисно доведений до банкрутства Фірташем і Льовочкіним - експерт

Доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром» (майже 100% акцій якого належить державі) має всі ознаки фіктивності, воно було заздалегідь сплановане Д.Фірташем і С.Льовочкіним і здійснене підконтрольними їм менеджерами підприємства. Інструментом для ініціювання порушення справи про банкрутство «Сумихімпром» є підконтрольне цим бізнесменам ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції». Так вважає віце-президент громадської організації «Контроль народного майна України» Євген Чередников.

«Підконтрольна Фірташу і Льовочкіну КУА «Промислові інвестиції», яка ініціюює банкрутство кредитором «Сумихімпром», спочатку не була кредитором підприємства. Вона придбала права вимоги боргу хімпідприємства на суму 40 мільйонів гривень у банку «Форум». По суті, можна говорити про примус банку до цієї операції. У «Форуму» було рішення суду про стягнення з «Сумихімпром» заборгованості, що набрало законної сили. Однак підконтрольний Фірташу і Льовочкіну менеджмент підприємства протягом тривалого часу всіляко ухилявся від виконання цього та інших судових рішень. Загальноприйнята бізнес-логіка не передбачає скупку боргів підприємства, що не виконує свої зобов'язання. Але в даному випадку придбання КУА «Промислові інвестиції» прав вимоги боргу «Сумихімпром» мало іншу підґрунтя - створення юридичних передумов і формальних приводів для ініціювання банкрутства сумського виробника хімічної і титанової продукції. Як проміжний підсумок реалізації злочинного плану Фірташа і Льовочкіна, в жовтні 2011 року, через місяць після отримання прав вимоги боргу, КУА «Промислові інвестиції» подала заяву в суд з вимогою порушити справу про банкрутство «Сумихімпром». Заяву було задоволено», - повідомив експерт.

При цьому, підконтрольний Фірташу і Льовочкіну менеджмент державного «Сумихімпром» зі свого боку створив усі умови для того, щоб підприємство було оголошено банкрутом.

«На момент винесення рішення суду, яким на «Сумихімпром» була введена процедура розпорядження майном, фінансовий стан підприємство можна охарактеризувати як стабільний і задовільний. Зокрема, протягом 2011 року середньомісячні грошові надходження на рахунки підприємства становили 200 мільйонів гривень, у цілому за вказаний рік на рахунки підприємства надійшло понад 2,5 мільярдів гривень. Очевидно, що питання погашення заборгованості перед ініціюючим банкрутство кредитором лежав у площині наявності або відсутності бажання погашати борг. Причиною відсутності бажання повертати борг, право вимоги якого придбало КУА «Промислові інвестиції», був намір Фірташа і Льовочкіна визнати «Сумихімпром» неплатоспроможним в судовому порядку, після чого сформувати повністю підконтрольний комітет кредиторів. Що і було зроблено. Кінцевою метою цих дій Фірташа і Льовочкіна є або ліквідація «Сумихімпром», як юридичної особи, з подальшим заволодінням виробничими потужностями підприємства, або узгодження державою такого плану санації, який дозволить і надалі безроздільно керувати підприємством як можна довше», - вважає Євген Чередников.