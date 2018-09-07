«Укртютюн» закликає Мінфін дотримуватися графіку підвищення ставок акцизу

За сім місяців 2018 року обсяг реалізації тютюнових виробів в Україні скоротився на майже 23 відсотка.

В інтернет-виданні «Економічна правда» 6 вересня 2018 року опубліковано інтерв’ю заступника Міністра фінансів України С.О. Верланова, в якому наводяться його слова про плани Мінфіну запровадити індексацію ставок акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби на індекс інфляції та, начебто, згоду всіх платників акцизного податку на запровадження такої індексації.

У зв’язку з цим, Асоціація «Укртютюн» заявляє, що вона ніколи не висловлювала своєї згоди із запровадженням зазначеної індексації. Більш того, Асоціація вважає, що відповідна ініціатива є необґрунтованою, а її практична реалізація може призвести до суттєвих негативних наслідків.

Минулого року в Податковому кодексі України було встановлено графік підвищення специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби на період з 2018 року до 2025 року. Запровадження індексації на рівень інфляції є способом непрямого перегляду зазначеного графіку у бік збільшення, що порушує принципи збалансованості, передбачуваності та прозорості державної регуляторної політики та може спричинити зростання обсягів незаконного ввезення в Україну тютюнових виробів з сусідніх країн з нижчими ставками оподаткування.

За сім місяців 2018 року обсяг реалізації тютюнових виробів в Україні скоротився на майже 23 відсотка у порівнянні із відповідним показником 2017 року, а обсяг надходжень від сплати акцизного податку – зменшився майже на 10 відсотків. Пропонована індексація ставок акцизного податку призведе до подальшого скорочення обсягів реалізації тютюнових виробів і, відповідно, надходжень бюджету.

"В умовах низької купівельної спроможності подальше підвищення ставок стимулюватиме споживача переходити на більш дешеву нелегальну продукцію", – зазначає Генеральний директор Асоціації «Укртютюн» Валентина Хоменко.

"Ми можемо повернутись назад у 90-ті, коли обсяг тіньового ринку перевищував 30 відсотків. Така ситуація не принесе користі ні державі, ні легальним виробникам", - наголосив він.

За даними дослідження TNS України частка незаконної торгівлі тютюновими виробами за шість місяців 2018 року склала 3,5 відсотка від обсягу ринку (у порівнянні з 2,3 відсотка за 2017 рік) і має тенденцію до подальшого зростання.