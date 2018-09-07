В Україні продовжує скорочуватися виробництво автотранспорту

У серпні з українських автозаводів вийшло лише 470 одиниць автотранспортної техніки, що на 37% менше порівняно з серпневим показником минулого року.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-серпні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року знизилося на 7% - до 4544 одиниць, а в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виробництво автотранспорту знизилася на 67%.

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Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

При цьому в серпні з українських автозаводів вийшло всього 470 одиниць автотранспортної техніки, що на 37% менше у порівнянні з серпневим показником минулого року.

Згідно з даними асоціації, найбільший результат минулого місяця показав завод "Єврокар", де було зібрано 413 легкових автомобілів марки Skoda. При цьому, порівняно з серпнем 2017 року, обсяг великовузлового складання на Єврокарі знизився на 27%.

Виробництво вантажівок обмежилося лише одним автомобілем, проти 32 штук роком раніше. В статистиці відсутні дані по КрАЗу, який перестав розкривати інформацію про свої обсяги виробництва з серпня 2016 року.

Виробники автобусів за місяць випустили 56 авто, що на 18% менше, ніж минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2017 року порівняно з 2016 роком збільшилася на 63,1% - до 8,586 тисячі одиниць.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тисячі одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).