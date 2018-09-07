У Вінниці введено в експлуатацію завод «Green Cool» з виробництва холодильного обладнання

Завод з виробництва холодильного обладнання - перше підприємство, яке запрацювало на території індустріального парку «Вінницький кластер холодильного машинобудування».

ПрАТ «Українська пивна компанія» (UBC Group) ввела в експлуатацію завод «Green Cool» з виробництва холодильного обладнання

Як передає УНІАН, відкриття заводу відбулось сьогодні.

Завод з виробництва холодильного обладнання - перше підприємство, яке запрацювало на території індустріального парку «Вінницький кластер холодильного машинобудування». На роботу до підприємства залучено більш ніж 300 робітників. До кінця 2018 року планується створити 750 робочих місць. Запланований обсяг реалізації продукції (І черги) - 400 млн грн/рік, після реалізації ІІ черги (орієнтовний термін 2019-2020 рр.) – 700 млн грн/рік та додатково 1000 робочих місць.

«Для нас важлива не тільки вартість інвестицій, а їх успішність. Тому бізнес-клімат в Україні та нормальне ставлення держави до тих, хто створює робочі місця і національний продукт, мають бути цивілізованими. Я є противником будь-якого тиску на будь-якого підприємця і наголошую: кожний, хто інвестує в Україну і має «білий» бізнес, повинен тільки по телебаченню бачити представників держави, окрім тих подій, коли нас запрошують на відкриття підприємств», - зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який взяв участь у відкритті заводу.

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Президент «UBC Group» Ігор Гуменний повідомив, що обсяг інвестицій у першу чергу становить 16 млн євро. Наразі запущено виробництво морозильних скринь, загальна потужність виробництва становитиме 70-80 тис. одиниць на рік. Після нового року планується розширення асортименту продукції.

За словами Гуменного, 92% виробленої продукції експортуватиметься. Він також підкреслив, що 80% ймовірності того, що компанія інвестуватиме у будівництво заводу у Вінницькій області, залежало саме від регіональної влади. “У списку міст, які розглядались як місце під будівництво заводу, Вінниця була на 14 місці. Нам порекомендували партнери заїхати сюди. Коли я потрапив в кабінет мера Сергія Моргунова і його заступника, а зараз губернатора Валерія Коровія, вони взяли мене за руку, почали вози по якихось бур’янах, кущах, показали поле і сказали, що це буде індустріальний парк. Тоді я сказав, що ми купимо у вас землю, але будемо будуватись тут тільки тоді, коли буде вирішене питання з інфраструктурою. І тільки завдяки проактивній позиції місцевої влади і за підтримки, до речі, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, ми зупинились тут і у нас не було можливостей думати про іншу локацію. І такою має бути в Україні звичайна сервісна функція влади. Якщо в кожному регіоні буде таким чином вести себе влада непотрібно буде дорікати Верховній Раді, яка не приймає закони», - розповів Гуменний.

За словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова, UBC Group поставляє продукцію у близько 150 країн й частина продукції виробляється у Вінниці, тобто про місто, про Україну ще більше будуть знати у світі. “Це високотехнологічне, інноваційне, якісне та надсучасне обладнання. Для міста - це збільшення робочих місць, збільшення промислово-економічного потенціалу міста, зростання податкових надходжень. В подальшому очікуємо розвиток кластеру холодильного машинобудування індустріального парку, а це близько 20 га землі й в цей кластер входить відкритий сьогодні завод, який займає близько 8 га. Тобто кластер - це можливість залучити сюди виробників комплектуючих для цього заводу (”Green Cool”) - що є дуже важливо. Це дозволить зменшити терміни й вартість доставки комплектуючих. Відкриття цього заводу це й приклад для потенційних інвесторів, що з Вінницею можна і потрібно працювати”, - резюмував Моргунов.

Довідка УНІАН. UBC Group – український торговельно-промисловий холдинг, світовий лідер, працюючий у галузі холодильної техніки та промо-продуктів. Компанія працює понад 20 років та постачає продукцію у 120 країн світу. Серед її клієнтів є такі відомі торгові марки, як Coca-Cola, Pepsi, Carlsberg, Heineken, ABInBev, SABMiller, MolsonCoors, Nestlé.