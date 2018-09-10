«Фармак» очікує зростання прибутку на 19% до 2018 року – до $96 млн. Про це повідомляється в звіті компанії, підготовленому для акціонерів і кредиторів.

Звіт датований липнем поточного року.

Драйвером очікуваного зростання є експорт продукції компанії. Значного приросту продажів у 2018 році ПАТ «Фармак» очікує від експорту своєї продукції. У компанії прогнозують зростання обсягів експорту на 33% у поточному році порівняно з попереднім.

Зростання закордонних поставок в 2018 році очікується за рахунок зростання експорту в Російську Федерацію. Питома вага цієї країни у структурі експорту ПАТ «Фармак» складе 18,6%, збільшившись майже на 2% порівняно з 2017 роком і на 7% або в півтора рази – у порівнянні з 2016 роком. Частка Польщі скоротиться на 2,8% - до 25,5% у порівнянні з минулим роком, і на 7,8% - порівняно з позаминулим роком.

Як зазначено у звіті, в 2017 році «Фармак» збільшив експорт ліків на 31%. Як випливає зі звіту, в грошовому відношенні зростання експорту в минулому році склав більше 70 мільйонів доларів.

За результатами 2017 року в структурі зарубіжних продажів домінували Польща, Узбекистан і Росія. Зокрема, експорт до Польщі становив 28,3% загального обсягу експорту ПАТ «Фармак», в Узбекистан – 20,9%, в Росії – 16,7%.

ПАТ «Фармак» експортує продукцію в 20 країн світу. У портфелі компанії - 220 продуктових досьє. Щорічно вона виводить на ринок до 20 нових препаратів.

Раніше повідомлялося, ПАТ «Фармак», що входить в трійку лідерів фармацевтичної галузі України в першому півріччі 2018 року збільшило аптечні продажу на 17,4% - до 2,232 млрд грн.

У січні-березні 2018 року ПАТ «Фармак» збільшило обсяг продажів лікарських засобів на 18,35% порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 1,1 млрд.

За підсумками 2017 року "Фармак" збільшив обсяг продажів на роздрібному фармацевтичному ринку країни на 21% у грошовому вираженні.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції, кінцевим бенефіціаром ПАТ "Фармак" є Філя Жебровська. Як уточнюється у звіті, Філя Жебровська володіє 80% акцій підприємства.

Серед кредиторів «Фармак», згідно зі звітом, - Європейський банк реконструкції та розвитку.