Український літак-гігант "Мрія" встановив вражаючий рекорд (фото)
15:20, 10 вересня 2018Промисловість
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Ан-225 "Мрія" виконав безпосадочний переліт з Гостомеля на тихоокеанське узбережжя США.
Ан-225 пролетів 13 годин на відстань в 9800 км / Facebook Віталій Трубніков
Український літак-гігант Ан-225 "Мрія" встановив новий вражаючий рекорд.
Про рекордний за відстанню польот з України до тихоокеанського узбережжя США на сторінці в Facebook розповів льотчик Віталій Трубніков.
Facebook Віталій Трубніков
"Сьогодні екіпаж українського літака Антонов Ан-225 "Мрія" виконав безпосадочний переліт з Гостомеля на тихоокеанське узбережжя США в Міжнародний аеропорт Окленда тривалістю 13 годин на відстань в 9800 км", - написав Трубніков.
Facebook Віталій Трубніков
Далі, за словами льотчика, борт очікують на Гаваях і острові Гуам.
Нагадаємо, раніше український літак-гігант "Мрія" реалізував рекордний проект перевезення в Південній Америці.
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