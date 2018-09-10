Український літак-гігант "Мрія" встановив вражаючий рекорд (фото)

Ан-225 "Мрія" виконав безпосадочний переліт з Гостомеля на тихоокеанське узбережжя США.

Український літак-гігант Ан-225 "Мрія" встановив новий вражаючий рекорд.

Про рекордний за відстанню польот з України до тихоокеанського узбережжя США на сторінці в Facebook розповів льотчик Віталій Трубніков.

"Сьогодні екіпаж українського літака Антонов Ан-225 "Мрія" виконав безпосадочний переліт з Гостомеля на тихоокеанське узбережжя США в Міжнародний аеропорт Окленда тривалістю 13 годин на відстань в 9800 км", - написав Трубніков.

Далі, за словами льотчика, борт очікують на Гаваях і острові Гуам.

Нагадаємо, раніше український літак-гігант "Мрія" реалізував рекордний проект перевезення в Південній Америці.