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Український літак-гігант "Мрія" встановив вражаючий рекорд (фото)

15:20, 10 вересня 2018
Промисловість
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Ан-225 пролетів 13 годин на відстань в 9800 км / Facebook Віталій Трубніков

Про рекордний за відстанню польот з України до тихоокеанського узбережжя США на сторінці в Facebook розповів льотчик Віталій Трубніков.

Facebook Віталій Трубніков

"Сьогодні екіпаж українського літака Антонов Ан-225 "Мрія" виконав безпосадочний переліт з Гостомеля на тихоокеанське узбережжя США в Міжнародний аеропорт Окленда тривалістю 13 годин на відстань в 9800 км", - написав Трубніков.

Facebook Віталій Трубніков

Далі, за словами льотчика, борт очікують на Гаваях і острові Гуам.

Нагадаємо, раніше український літак-гігант "Мрія" реалізував рекордний проект перевезення в Південній Америці.

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Теги: #Мрія#Ан-225 Мрія