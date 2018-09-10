Кабмін затвердив концепцію космічної програми України

Орієнтовний обсяг фінансування програми становить приблизно 25 мільярдів гривень.

Кабінет міністрів затвердив концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 роки.

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Про це повідомляє прес-служба уряду.

"Метою Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 роки є підвищення ефективності використання космічного потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного, наукового та освітнього розвитку суспільства, забезпечення інтересів держави у сфері національної безпеки і оборони", - сказано в повідомленні.

Як зазначено в тексті розпорядження Кабміну про затвердження концепції, фінансове забезпечення виконання програми буде здійснюватися відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням можливостей державного бюджету і видатків загального фонду головних розпорядників бюджетних коштів.

При цьому орієнтовний обсяг фінансування для виконання програми становить приблизно 25 мільярдів гривень.

Варто відзначити, що після затвердження концепції Державне космічне агентство разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади має розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабміну проект космічної програми України на 2018-2022 роки.

Як повідомляв УНІАН, ще в травні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Державне космічне агентство закінчує розробку нової державної цільової космічної програми на 2018-2022 роки, яку уряд має представити парламенту і затвердити на своєму засіданні.