Наказ про видачу ліцензій на нафтогазодобування поза аукціоном компанії Фукса підписав затриманий на хабарі Фощій - Держгеонадр

3 вересня Фощій був затриманий на хабарі в 3 тисячі доларів.

Наказ Державної служби геології і надр України про розширення меж ліцензованих ділянок на п'яти родовищах нафти і газу для компанії "Іст Юроуп Петролеум" (колишня назва – "Голден Деррік"), яка, за даними ЗМІ, належить бізнесменові Павлу Фуксу, підписав перший заступник голови Держгеонадр Микола Фощій, затриманий співробітниками правоохоронних органів під час отримання хабара.

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Відповідний наказ №300 від 31 серпня опублікований на сайті Держгеонадр.

Зокрема, згідно з документом, Держгеонадр розширила для вищевказаної компанії кордону ліцензованих ділянок на Клюшниковской, Дружинской, Боярсько-Чапаєвської, Майоровской і Південно-Свистунковской площах в Полтавській області.

Цим же наказом Держгеонадр без проведення аукціонів видала на 20 років спеціальні дозволи на розробку нафтогазових площ маловідомим компаніям: "Сенс-Д", "Твінс Груп", "Еліон Інвест".

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня працівники Департаменту захисту Національної економіки поліції і прокуратури Київської області затримали першого заступника голови Державної служби геології та надр Миколи Фощия під час отримання 3 тисяч доларів хабара.

На час затримання Фощій тимчасово виконував обов'язки голови Держгеонадр, так як діючий керівник Держгеонадр Олег Кирилюк перебував у відпустці.

Раніше через відсутність аукціонів діяльність Держгеонадр гостро критикувалася з боку гравців ринку.

В середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом останніх чотирьох років Держгеонадр видала близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких лише 43 - за результатами проведення аукціонів.

За часів президентства Віктора Януковича ЗМІ пов'язували компанію "Голден Деррік" з інтересами екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Проведена Генпрокуратурою перевірка встановила, що в 2011-2012 роках Державна служба геології та надр без проведення аукціонів видала "Голден Деррік" 48 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Згідно перевірці, 26 рішень було ухвалено при відсутності передбачених законом документів. Ще по 16 ділянок, наданих у користування компанії, протягом двох років не сплачено до бюджету понад 5 мільйонів гривень за геологічну інформацію, яка необхідна для використання корисних копалин.