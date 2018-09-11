Промпродукція в Україні подорожчала на 19%
16:44, 11 вересня 2018Промисловість
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Порівняно з липнем ціни зросли на 1,3%.
Ілюстрація REUTERS
Ціни виробників промислової продукції в Україні в серпні 2018 року в річному вираженні - до серпня 2017 року - зросли на 19,3%.
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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем – липнем 2018 року - ціни зросли на 1,3%.
З початку року - до грудня 2017 року ціни виробників промпродукції зросли на 11,1%.
У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованих територій Криму, Севастополя, а також окупованій частині Донецької та Луганської областей.
Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в липні 2018 року в річному вираженні зросли на 18,1%.
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