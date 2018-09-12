Tesla скоротить кількість доступних кольорів при купівлі електромобіля - Маск

Ілон Маск зазначив, що мова йде про кольори обсидіановий чорний і металевий срібний.

Tesla прибере два кольори з палітри можливих кольорів при купівлі електромобіля.

Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск, передає РБК.

«У середу прибираємо два з семи кольорів Tesla, щоб спростити виробництво», — написав він.

Читайте такожTesla веде переговори про будівництво великого заводу в Європі - ЗМІ

Маск зазначив, що мова йде про кольори обсидіановий чорний та металевий срібний.

За його словами, покупець все одно зможе замовити автомобіль у даних кольорах, але для цього йому доведеться направити спеціальний запит і заплатити більше, ніж за решту палітру кольорів.

Скільки доведеться доплатити за Tesla в даних кольорах, Маск не уточнив. Представник компанії заявив Reuters, що автовиробник постійно змінює ціни й доступні споживачеві функції через зміну ціни Tesla і виробництва.

Раніше УНІАН повідомляв, що наприкінці червня компанія Tesla збільшила обсяги випуску автомобілів Tesla Model 3 до 5 тис. одиниць на тиждень. Пізніше Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter написав про 7 тисяч вироблених автомобілів через 7 днів.