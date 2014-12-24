В ЄС завершили розслідування картельної змови виробників вантажівок, що тривала 14 років

17:21, 24 грудня 2014
Промисловість
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Найбільші виробники вантажівок Європи протягом 14 років брали участь у картельній змові з метою нескорочення шкідливих викидів в атмосферу.

Фото УНИАН

"Всі учасники брали безпосередню участь у всіх складових елементах картелю протягом усього терміну його існування", - Передає Прайм із посиланням на The Financial Times.

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За даними газети, у змові брали участь, зокрема, DAF, Daimler, Iveco, Scania, Volvo і MAN. Змова розкрилася у 2011 році після обшуків в офісах компаній. Тоді почалося антимонопольне розслідування. Обвинувальний висновок компаніям було направлено в листопаді.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери ЄС домовилися скоротити викиди парникових газів на 40%.

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