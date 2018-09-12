Луцький "Мотор" опанував виробництво деталей до авіадвигунів

Фінплан підприємства передбачає 120 мільйонів гривень на закупівлю нового обладнання, спеціального оснащення і техдокументації на нову продукцію.

Держпідприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", успішно опанувало виробництво 5500 деталей до авіаційних двигунів.

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Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", у відповідності з програмою імпортозаміщення на підприємстві відбувається поетапне освоєння нового виробництва і збільшення виробничих потужностей.

"Нинішнім фінансовим планом ДП "Мотор" на закупівлю нового обладнання, спеціального оснащення та технічної документації на нову продукцію передбачено близько 120 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН, Луцький ремонтний завод "Мотор" – підприємство, яке проводить повний комплекс робіт по капітальному ремонту авіадвигунів, включаючи капітальний ремонт агрегатів паливної автоматики і електроагрегатів.

На "Моторі" здійснюють капітальний ремонт авіаційних двигунів більшості літаків тактичної авіації Збройних Сил України: бомбардувальників Су-24, винищувачів Су-27 і Міг-29, а також капітальний ремонт агрегатів паливної автоматики до двигунів Д-30 КП (КП-2) для літаків Іл-76 військово-транспортної авіації.