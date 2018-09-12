Крюківський завод цього року збільшив випуск вантажних вагонів на 80%
Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська область) в січні - серпні збільшив випуск вантажних вагонів на 82,3%, або на 1045 вагонів порівняно з відповідним періодом 2017 року - до 2314 одиниць.
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Про це йдеться в звіті підприємства, переданому в міськвиконком Кременчука.
Згідно з повідомленням, у січні-серпні завод не справив жодного пасажирського вагона, тоді як у 2017 році за звітний період було вироблено 16 пасажирських вагонів.
Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.
Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж до 20 країн світу.