"Укроборонпром" візьме участь у тендері на постачання озброєння в Індонезію

Про це повідомила прес-служба концерну. Як говориться в повідомленні, представники концерну ознайомили делегації Генштабу і ВПС Індонезії з продукцією авіаційної, ракетно-артилерійської та радіолокаційної галузей на підприємствах оборонно-промислового комплексу України.

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Зокрема, особливий інтерес делегація виявила до керованих авіаційних ракет класу "повітря-повітря", що виробляються на держпідприємстві "Артем", яке спеціалізується на виробництві авіаційних керованих ракет, обладнанні для авіаційної і спеціальної техніки.

Також, в рамках відвідування казенного підприємства "Науково-виробничий комплекс "Іскра" в Запоріжжі, представники збройних сил Індонезії оцінили роботу РЛС "Кольчуга" та інших радіолокаційних систем.

Як відзначили в прес-службі, держконцерн "Укроборонпром" тісно співпрацює з міністерством оборони і безпеки Індонезії, зокрема підприємство виконало ряд контрактів на постачання бронетанкової та авіаційної техніки, а також з ремонту і модернізації озброєнь.