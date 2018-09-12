РНБО не має повноважень для зупинки поставок сировини з України на хімпідприємство «Кримський Титан»

У той же час, у зв'язку з аварією, що сталася на «Кримському Титані», Рада нацбезпеки 6 вересня цього року затвердив комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, акваторіях Азовського і Чорного морів.

Рада національної безпеки і оборони не має повноважень для зупинки поставок сировини з території України на хімічне підприємство «Кримський титан», розташоване в Армянську на території окупованого Криму, і на якому наприкінці серпня – на початку вересня був зафіксований позамежний рівень небезпечних викидів.

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Про це йдеться у відповіді Ради національної безпеки і оборони на інформаційний запит УНІАН.

«РНБО не має повноважень здійснювати будь-які слідчі дії, в тому числі, щодо незаконних поставок сировини на окуповані території, а тому не є розпорядником запитуваної інформації», - сказано в повідомленні.

Водночас зазначається, що запит агентства було передано уряду, Службі безпеки України та Генеральній прокуратурі з проханням відповісти по суті запиту.

Також повідомляється, що в зв'язку з аварією, що сталася на «Кримському титані», Рада нацбезпеки 6 вересня цього року затвердила комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, акваторіях Азовського та Чорного морів.

«Зокрема, Кабінету міністрів України доручено відпрацювати спільну позицію нашої країни з міжнародними партнерами щодо протидії техногенній катастрофі, яка поширюється на окуповані території північного Криму, а також забезпечити заходи протидії її поширенню на південну частину материкової України», - сказано в повідомленні.

Як повідомлялось, за даними ЗМІ, хімпідприємство «Кримський титан», яке знаходиться на території окупованого Криму й зараз загрожує півострову та прикордонній території України екологічною катастрофою, продовжує свою роботу виключно завдяки поставкам сировини з території України. Поставки здійснюються за «сірими» схемами - через українські порти, потім через турецькі, а далі - російські порти.

Про поставки сировини з України на «Кримський титан» ще в 2017 році заявляв генеральний прокурор Юрій Луценко. Але ситуацію, як свідчать дані ЗМІ, не вирішено й досі.

Довідка УНІАН. У ніч з 23 на 24 серпня на хімпідприємстві «Кримський титан» в Армянську на території окупованого Криму було зафіксовано позамежний викид токсичного сірчистого ангідриду. Другий викид стався в ніч із 4 на 5 вересня. Токсичні пари поширились на прикордонні території Херсонської області України, з яких було евакуйовано дітей і вагітних жінок.

Експерти називають подію в Армянську техногенною катастрофою й озвучують дві версії того, що сталося: джерелом викиду хімічних речовин міг стати кислотовідстійник заводу через спеку і відсутність води з Північно-Кримського каналу, також під час військових навчань Росії, що проходили на території Криму, в підприємство влучив снаряд.

Силовиками Херсонської області порушено кримінальну справу в зв'язку з тим, що сталося в Армянську. Крім того, МЗС України заявив, що збирає всі необхідні матеріали та докази хімічного викиду в Криму для звернення до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).