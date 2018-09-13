США вперше за 45 років стали лідером з нафтовидобутку

Це лідерство збережеться до кінця поточного і навіть наступного року.

Минулого літа США, ймовірно, обійшли Росію за обсягами видобутку нафти, зайнявши перше місце у світі.

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Про це повідомляє ДС з посиланням на Адміністрацію США з енергетичної інформації.

"Цьогоріч США, ймовірно, обійшли Росію та Саудівську Аравію, ставши найбільшим виробником сирої нафти в світі", - йдеться в повідомленні.

При цьому в США зазначили, що ці висновки ґрунтуються на попередніх підрахунках.

"Вперше за більш ніж два десятиліття в лютому видобуток сирої нафти в США перевищив її виробництво в Саудівській Аравії. У червні і серпні США обійшли РФ за видобутком сирої нафти вперше з лютого 1999 року", - наголошується в документі.

Експерти Адміністрації з питань енергетичної інформації прогнозують, що США будуть видобувати більше нафти, ніж Саудівська Аравія і Росія, протягом цього і наступного років.

"Здешевлення нафти в середині 2014-го призвело до того, що американські виробники обмежили свої витрати і тимчасово скоротили видобуток нафти. Однак, після зростання цін на початку 2016-ого, інвестиції та виробництво почали зростати. При цьому РФ і Саудівська Аравія зберегли відносно стабільний рівень зростання видобутку нафти протягом останніх років", - підсумували вони.

Раніше США були лідером світового видобутку нафти протягом більшої частини ХХ століття і до 1973 року, після чого поступилися спочатку СРСР, а потім ще і Саудівської Аравії.