У Кабміні розповіли, як можна перекрити поставки сировини на "Кримський титан"

Міністерство вже тричі виходило з ініціативою припинити існування вільної економічної зони "Крим", але не знайшло підтримки.

Україна має скасувати закон про функціонування вільної економічної зони "Крим", в тому числі для того, щоб припинити законну можливість поставки сировини на завод "Кримський титан".

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Про це під час брифінгу заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

За його словами, якщо на момент прийняття закону в 2014 році не було чіткого розуміння подальшого розвитку ситуації, то сьогодні вже немає підстав для існування СЕЗ.

"Досі ця дивна економічна зона діє. Я вже неодноразово казав, що для мене це дуже дивно, коли в рамках окупованої території діє вільна економічна зона, що дозволяє нібито українським підприємствам, які вже давно не українські, працювати", - сказав він.

Черниш зазначив, що міністерство вже тричі виходило з ініціативою припинити існування вільної економічної зони "Крим", але не знайшло підтримки.

"Необхідно давно вже було б її скасувати, але в цьому законі є частина норм, які регулюють права і свободи громадян, які не є учасниками підприємницької діяльності взагалі", - сказав міністр.

За його словами, виходом із ситуації є скасування частини норм закону, які стосуються самої вільної економічної зони. А норми для жителів Криму, які не є учасниками підприємницької діяльності, додав Черниш, потрібно перенести в інший закон.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів.

В Армянську та Яни Капу (Красноперекопськ) металеві предмети вкривалися іржею, з дерев опало листя, в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах іноді лежать мертві птахи. Через забруднення повітря збільшилась кількість звернень жителів до медустанов, в аптеках виник дефіцит сорбентів і марлевих пов'язок.

За даними української розвідки, погіршення екологічної обстановки на півночі окупованого Криму відбулося в результаті влучання снарядів у відстійники хімічних відходів титанового і содового заводів під час військових навчань збройних сил РФ.

6 вересня в МОЗ запевнили, що рівень концентрації шкідливих речовин в Херсонській області не перевищено, загрози здоров'ю громадян немає.

7 вересня в ряді населених пунктів Херсонської області на админгранице з Кримом було призупинено навчання в школах і дитсадках. Дітей відправили на оздоровлення в табори на Чорноморському узбережжі.

Також 7 вересня голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв заявив, що "інформація про можливі випарах з кислотного накопичувача на кримському заводі "Титанові інвестиції" не підтвердилася. Однак відкритим залишається питання викидів з самого заводу.

8 вересня у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб заявили, що випадків хімічного отруєння серед жителів Херсонської області в результаті викиду хімікатів не зафіксовано, тому необхідності в евакуації населення немає.

Разом з тим в Херсонській ОДА повідомили, що після погіршення екологічної ситуації в установи охорони здоров'я Чаплинського та Каланчацького районів звернулися 23 людини, з них 10 дітей.