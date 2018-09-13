Компанію Tesla за тиждень покинули вже три топ-менеджера

Останнім з корпорації йде віце-президент Tesla з міжнародних фінансів Джастін Маканір.

За останній тиждень компанію Tesla Ілона Маска залишило три співробітника.

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Про це повідомляє Украинская правда.

Зазначається, що останнім з корпорації йде віце-президент Tesla з міжнародних фінансів Джастін Маканір.

Поки офіційно про черговий відхід топ-менеджера не оголошено. Проте джерела стверджують, що останнім робочим днем Маканира стане 7 жовтня.

Раніше цього тижня стало відомо про відхід головного бухгалтера компанії Дейва Мортона, а також про те, що голова кадрового відділу Tesla Габріеле Толедано не планує повертатися з відпустки.

Нагадаємо, в березні компанію залишила віце-президент з фінансів Сьюзан Репо.

Раніше повідомлялося, що з кінця 2017 року з Tesla Ілона Маска в Apple перейшли не менше 46 співробітників.