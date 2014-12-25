Поставки в Росію мототехніки скоротяться на третину, а ціни зростуть на 50%

У Росії в 2015 році відбудеться серйозне підвищення цін на мототехніку - від 20 до 50%, про це «Известиям» повідомили офіційні російські дистриб'ютори та представництва - Suzuki, BMW, Honda, Dukati, Kawasaki.

Крім того, нові цінники з початку 2015 року поставлять дилери марок KTM і Yamaha. У Kawasaki і зовсім відпустили ціни у вільне плавання, давши дилерам самостійно встановлювати ціни на мотоцикли (зазвичай роздрібна маржа узгоджується з оптовим постачальником). Продавці відзначають неприродний ажіотаж, аналогічний тому, що відбувається в салонах і магазинах електроніки. За оцінками експертів, у наступному році ринок мототехніки разом з її імпортом зменшиться, як мінімум, на 30%.

Читайте такожНа російському авторинку через обвал рубля колапс - іномарки йдуть з продажу Мультибрендові продавці, які продають в тому числі китайську мототехніку, відзначають, що в середньому цінники виросли за останній місяць на 10%.

При поході до професійних продавців беушних мотоциклів сильно заощадити не вдасться. Ажіотажна хвиля попиту накрила і продавців мототехніки з пробігом.

У Росії виробництво мототехніки зараз мінімальне. А імпорт мототехніки в РФ на відміну від автомобілів в цілому носить досить невпорядкований характер.

Читайте такожВ Росії заводи зупинили збірку іномарок: робітники готуються відстоювати свої права"Мотоцикли досі дуже багато везуть «в сіру» (паралельно з офіційними дистриб'юторами). Особливо багато везуть мототехніки, для якої не потрібна реєстрація (для руху поза дорогами або на спортивних трасах, а також скутери). Якщо говорити про постачання з Азії (в основному Китай і Тайвань), то в рік поставляється близько 400 тис. одиниць техніки, у сумі з Європою, Японією та США минулого року набереться до півмільйона штук. В 2014 році, напевно, сумарний імпорт не перевищить 300 тис. штук, в 2015-му ринок скоротиться на третину, - припустив головний редактор журналу «Мото» Анатолій Сухов. - Офіційна статистика моторинку через його невпорядкованість фактично відсутня. Невеликі продавці, які закуповують по 1-2 контейнера, вже розорилися і закрилися. На цьому тлі найменше впаде BMW, непогано себе почувають продажі KTM. Не впаде Harley Davidson - це сегмент ринку, не схильний до різких коливань попиту. Недорога техніка падає активно, і не лише мотоцикли, але й аксесуари".