«Кримський титан» продали Фірташу в майже 18 разів дешевше ринкової ціни

Слідчими органами відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного відчуження державного пакета акцій ПРАТ «Кримський титан» на користь проросійського бізнесмена Дмитра Фірташа. Протиправне діяння кваліфіковано, як таке, що має ознаки кримінального правопорушення, що підпадає під частину 1 статті 365-2 Кримінального Кодексу України «Зловживання повноваженнями».

Про це повідомив голова громадської організації «Контроль народного майна України» Євген Чередников.

Нагадаємо, громадська організація «Контроль народного майна України» в жовтні 2014 року направила в Генеральну прокуратуру заяву про злочин щодо встановлення протиправним шляхом структурами Фірташа контролю над державним підприємством «Кримський титан».

«Нами отримано відповідь, з якої випливає, що досудовим слідством встановлено - перед продажем 50% + 1 акція «Кримського титану», мається на увазі держпакет акцій, оцінка зазначеного пакета акцій була в багато разів занижена. Не доводиться сумніватися в наявності змови між структурою, яка готувала оцінку держпакета акцій «Кримського титану», і Фірташем. Зокрема, за ринкової ціни зазначеного пакета акцій, яка на той момент становила 1,5 млрд доларів США, структурам Фірташа було запропоновано придбати за 677,6 млн гривень, чим цей бізнесмен не забув скористатися, завдавши колосальної шкоди українській державі. Враховуючи курсове співвідношення гривні до долара, яке існувало на той момент, слідчими органами встановлено, що контрольний пакет «Кримського титану» був куплений Фірташем за ціною, в 17,7 разів нижче ринкової. Складно уявити більш цинічний випадок грабежу держави» - заявив Чередников.

«Державним інтересам було завдано істотної шкоди внаслідок продажу за безцінь 50% + 1 акція «Кримського титану» на користь структур Фірташа. Є підстави кваліфікувати як злочин проти народу України», - таку точку зору висловив колишній міністр промисловості України (у 1995-1997 роках), член-кореспондент Національної академії наук України Валерій Мазур.

Громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової галузі України, членом якої є Мазур, неодноразово звертала увагу правоохоронних органів на протиправний характер угоди, в результаті якої структури Фірташа заволоділи контрольним пакетом акцій «Кримського титану».

Крім того, як повідомив голова громадської організації «Контроль народного майна України» Чередников, очолювана ним організація готує звернення в правоохоронні органи з вимогою запобігти розкраданню структурами Фірташа ще одного стратегічного підприємства - Запорізького титано-магнієвого комбінату.