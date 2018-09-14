Volkswagen припинить випуск легендарних "Жуків"

Відхід Beetle буде відзначений випуском двох нових моделей Final Edition SE і Final Edition SEL, які стануть останніми в цій серії.

Volkswagen of America оголосила про те, що з 2019 року закінчує виробництво легендарних автомобілів моделі Beetle («Жук»).

В заяві американського підрозділу німецького автоконцерну сказано, що виробник має намір зосередитися на сімейних автомобілях, передає РБК.

"Втрата Beetle через три покоління і майже семи десятиліть, викличе масу емоцій у багатьох відданих шанувальників Beetle", - наводяться в повідомленні компанії слова президента і головного виконавчого директора Volkswagen of America Гінріха Вебкена.

Він підкреслив, що компанія рухається до того, щоб стати автовиробником "орієнтованим на сім'ю". "Планів заміни Beetle немає", - сказав він. У той же час Вебкен додав: "Ніколи не говори ніколи".

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Volkswagen of America також оголосила, що відхід Beetle буде відзначений випуском двох нових моделей Final Edition SE і Final Edition SEL, які стануть останніми в цій серії. Вони будуть випущені в липні 2019 року.

Обидві моделі будуть представлені в кузовах кабріолет і купе. Ціна на Final Edition SE в модифікації купе буде починатися від $23 045, на Final Edition SEL – від $25 995. Кабріолети будуть коштувати від $27 295 $29 995 відповідно.

Volkswagen of America виробляє автомобілі Beetle на заводі у Пуебла, Мексика.

Volkswagen Beetle вироблявся німецьким автоконцерном з 1983 по 2003 роки. З 1998 року компанія почала виробляти Volkswagen New Beetle, а в 2011 представила нове покоління Beetle (A5). Слідом вийшла модель Beetle R.

Нагадаємо, в кінці травня Volkswagen AG заявила про намір відкрити в Китаї три нових заводи для свого спільного підприємства з FAW-Volkswagen. Ці заводи займуться виробництвом позашляховиків, кросоверів і електромобілів.