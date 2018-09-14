У Києві презентували новий український військовий катер «Кентавр» (фото)

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, цей катер нічим не поступається світовим аналогам.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов взяв участь в урочистій церемонії спуску десантно-штурмового катера "Кентавр".

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації він наголосив на тому, що катер нічим не поступається світовим аналогам.

«Я хочу щиро подякувати нашим виробникам, нашим професіоналам, які виробляють продукцію, що нічим не поступається світовим аналогам. Він не поступається катерам такого класу країн НАТО. Він має потужну зброю. Він має можливість рухатись зі швидкістю 40 вузлів. Він може десантувати 36 морських піхотинців і, що важливо, має достатньо потужну систему озброєння – і ракетне озброєння, і бойові модулі мають систему стабілізації, яка дозволяє точно вражати ціль, не зменшуючи ходу катера. Це повністю українська розробка – від креслень до готового катеру», - наголосив секретар РНБО.

Турчинов також подякував усім, хто причетний до виробництва «Кентавра».

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«Я переконаний, що наш фронт проходить не тільки на сході. Він проходить через кожне підприємство оборонного комплексу, через серце кожного патріота. Цей фронт зміцнюється і щодня ми збільшуємо свій потенціал, щодня ми просуваємось до нашої з вами спільної перемоги, до звільнення нашої рідної землі. Я хочу побажати, щоби наші морські піхотинці, які будуть виконувати важкі завдання, завжди перемагали і з перемогою повертались живими та неушкодженими», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня під час урочистостей з нагоди 100-річчя створення морської піхоти, які проходять у Миколаєві, президент України Петро Порошенко заявив про те, що наразі триває інтенсивне нарощування бойового потенціалу морської піхоти України і невдовзі на озброєння ВМС надійдуть два сучасних катери «Кентавр».

Як повідомляв УНІАН, запуск української крилатої ракети "Нептун" показали на відео. Очікується три модифікації "Нетпуна": корабельного, наземного і повітряного базування.