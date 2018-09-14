Кабмін пропонує направити на модернізацію держшахт 2,3 мільярда

Також уряд пропонує в 2019 році направити 1 мільярд гривень на підвищення надійності постачання електроенергії та 713,7 мільйона гривень - на реконструкцію гідроелектростанцій держпідприємства "Укргідроенерго".

Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2019 рік планує направити на модернізацію державних шахт 2,3 мільярда гривень.

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Про це в ході презентації проекту держбюджету-2019 повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Цьогоріч ми виділяємо на модернізацію українських шахт. Не на проїдання, а на модернізацію. Це відповідальність безпосередньо міністерства (енергетики - УНІАН). Це означає, що ці кошти ми повинні інвестувати в нові лави, збільшення видобутку українського вугілля, і цей пріоритет збережено", - сказав Гройсман.

Також він повідомив, що уряд пропонує в 2019 році направити 1 мільярд гривень на підвищення надійності постачання електроенергії та 713,7 мільйона гривень - на реконструкцію гідроелектростанцій державного підприємства "Укргідроенерго".

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2018 рік, згідно з яким, на дотації державним вугільним шахтам буде додатково виділено 1,4 мільярда гривень.

Доповідаючи по законопроекту, народний депутат України Михайло Бондар (фракція "Народний фронт") повідомив, що спочатку документом пропонувалося виділити 2,8 мільярда гривень дотацій, але сума була зменшена в два рази.

Присутній в парламенті в ході обговорення законопроекту прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що ці кошти дозволять виконати модернізацію держшахт і вивести галузь із боргів.

Разом з тим, Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік 1,3 мільярди гривень на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 мільйонів гривень на погашення боргів по зарплаті.

Постійні борги по зарплаті перед шахтарями є наслідком складного фінансового становища державних шахт. Дефіцит коштів у вугільному секторі спричинений тим, що собівартість видобутку вугілля (в середньому 2937 гривень за тонну) перевищує відпускну ціну на паливо (2535 гривень за тонну).

На початку квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав, щоб керівники держшахт, які не будуть виплачувати вчасно заробітну плату шахтарям, були звільнені.