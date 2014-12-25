Держпідтримку шахт цього року скоротили на 3 млрд гривень

Верховна Рада України скоротила державну підтримку вугільних підприємств в 2014 році на 3,044 млрд грн, тоді як раніше планувалося спрямувати цього року близько 12 млрд грн.

За проект "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо виконання зобов'язань із державного боргу) №1125 проголосували 258 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, скорочення держпідтримки відбувається через бойові дії на сході України. Зокрема, скорочено фінансування витрат на реструктуризацію вугільної та торфовидобувної промисловості на 537,7 млн. грн, гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах - на 90,9 млн. грн, держпідтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат за собівартістю готової товарної вугільної продукції - на 1,827 млрд грн, заходи щодо охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах на 60 млн. грн, держпідтримку будівництва вугле- і торфовидобувних підприємств, їх технічне переоснащення - на 70,7 млн. грн. Крім того, скорочено витрати на часткове відшкодування процентних витрат за запозиченнями підприємств – на 432,4 млн. грн, фінансування проектів, пов'язаних із підвищенням техніки безпеки шахт - на 20 млн. грн, утримання Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості – 5,4 млн. грн.

При цьому зазначені кошти планується спрямувати на зниження заборгованості держпідприємств і обслуговування державного бюджету-2014, що збільшилася через девальвацію гривні.

Зокрема, на виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими держпідприємством "Укрмедпостач", – 35,3 млн. грн, держпідприємством "Львівська обласна дирекція з протиповіневого захисту" – 112 млн. грн, обслуговування державного боргу - 1,986 млрд грн, виконання боргових зобов'язань за кредитами для реалізації проектів "Циклон-4" і "Створення Національної супутникової системи зв'язку" – 746,4 млн. грн, для реалізації завдань і здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу – 164,4 млн. грн.

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Як повідомляв УНІАН, на підконтрольній проросійським бойовикам території Донецької та Луганської областей розташовано 83 шахти державної та приватної форми власності, що становить 55% від загальної кількості шахт у країні (всього 150).

При цьому 53 шахти розташовані на території Донецької та Луганської областей, що контролюється терористами.

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Довідка УНІАН. Вугледобувні підприємства України в листопаді цього року скоротили видобуток вугілля на 43,7% - до 4,1 млн. тонн проти 7,3 млн. тонн у листопаді 2013 року. З них на державних шахтах було видобуто 922,5 тис. тонн вугілля, що в 2,3 разу менше листопада 2013 року.

Видобуток вугілля в січні-листопаді 2014 року скоротився на 19,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 61,5 млн. тонн. З цього обсягу держшахти видобули 17,1 млн. тонн вугілля (скорочення на 21,6%).

На підтримку державних вугледобувних підприємств у 2014 році планувалося спрямувати близько 12 млрд грн.