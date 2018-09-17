Китай може відмовитися від торговельних переговорів зі США

Пекін може відмовитися від участі в торгових переговорах з Вашингтоном, якщо останній введе щодо китайських товарів чергові мита на $200 млрд, дізналася WSJ.

Китай може зірвати черговий раунд торговельних переговорів зі США у випадку, якщо у Вашингтоні схвалять введення нових тарифів на китайський імпорт на суму близько $200 млрд.

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Про це з посиланням на знайомі з ситуацією джерела в КНР повідомляє газета The Wall Street Journal (WSJ), передає РБК.

«Китай, — як зазначив у бесіді з виданням високопоставлений чиновник, який консультує керівництво країни з питань зовнішньої політики, — не збирається вести переговори, якщо на нього спрямовано дуло пістолета».

Черговий раунд американо-китайських переговорів має відбутися цього тижня у Вашингтоні. На них китайська сторона, за інформацією джерел WSJ, планує закласти основу для поїздки в США віце-прем'єра КНР Лю Хе, який курирує сферу фінансів. Чиновник, як вважають у Пекіні, повинен буде зустрітися з міністром фінансів США Стівеном Мнучином і, можливо, навіть з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Однак, якщо останній реалізує свої плани щодо введення нових тарифів щодо китайських товарів, переговори будуть зірвані, запевнили співрозмовники газети.

Про плани американського лідера, не чекаючи завершення переговорів з Китаєм, ввести на початку цього тижня тарифи на китайський імпорт на суму близько $200 млрд The Wall Street Journal з посиланням на обізнані з ситуацією джерела повідомила напередодні. При цьому в цей раз Трамп, за інформацією співрозмовників видання, збирається обкласти товари з Китаю 10-відсотковими митами, а не 25-відсотковими, як повідомлялося раніше. Таким чином Білий дім, як зазначала WSJ, хоче знизити вплив таких заходів на американських споживачів напередодні майбутніх витрат на свята, а також проміжних виборів у конгрес у листопаді.

Коментувати обговорення в адміністрації США нових тарифів представник Білого дому Ліндсі Уолтерс WSJ відмовилася, пославшись на заяву, яку влада Штатів зробила в п'ятницю, 14 вересня. У ній йшлося, що «президент США ясно дав зрозуміти: він і його адміністрація будуть продовжувати вживати заходів у зв'язку з недобросовісною торговельною практикою Китаю».