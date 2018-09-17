Курченку віддали великі підприємства окупованого Донбасу – ЗМІ

Всі підприємства, які були під управлінням псевдореспубліки, переходять під зовнішнє управління "Внєшторгсервісу".

Соратник екс-президента Віктора Януковича бізнесмен Сергій Курченко, який перебуває в розшуку, отримав під своє керування великі промислові активи на окупованій території Донецької області.

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Як пише «Радіо Свобода», всі підприємства, які були під управлінням псевдореспубліки, переходять під зовнішнє управління "Внєшторгсервісу".

«Загадкову компанію "Внєшторгсервіс" пов'язують з українським олігархом Сергієм Курченком, який втік до Москви. Очолював її колишній віце-губернатор Іркутської області Володимир Пашков. Компанія максимально непублічна, адрес її офісів немає, діяльність, наскільки це можливо, засекречена», – пише видання.

Нагадаємо, що компанії, підконтрольні Курченку, є найбільшими експортерами нелегального вугілля з окупованих територій Донбасу до країн Європи.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2018 року Україна наклала персональні санкції на колишнього бізнес-партнера колишнього президента Віктора Януковича - Сергія Курченка, на осіб, які займають посади так званих «міністрів енергетики» ДНР, ЛНР, а також на голову російського газового монополіста «Газпром» Олексія Міллера.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, що входять в холдинг Курченка ВЕТЕК, за попередні два роки ввезли на територію України за фіктивними документами понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами ці нафтопродукти не повинні реалізовуватися в Україні, а повинні були бути поставлені в треті країни, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

Під час розслідування були заарештовані особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

У квітні 2014 року Курченко був оголошений в міжнародний розшук.